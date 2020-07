Abbonamento Atac, da settembre le persone disabili lo rinnoveranno su internet - Terzo Binario News

Dal prossimo primo gennaio 2021 l’azienda per il trasporto pubblico di Roma avrà un database grazie al quale non sarà più necessaria l’autocertificazione in caso di aggiornamento

Da settembre 2020 le persone disabili a Roma potranno rinnovare l’abbonamento Atac per l’utilizzo dei mezzi pubblici direttamente su internet. La novità è stata annunciata oggi (16 luglio 2020) durante un incontro con le associazioni. Dal 21 luglio via libera alle autocertificazioni.

Non sarà più necessario, quindi, recarsi in biglietteria per l’acquisto, ma si potrà completare l’operazione comodamente online da casa propria. La novità è stata annunciata dall’azienda alle associazioni dei disabili durante un incontro alla presenza dell’amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura, e dell’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

Dal prossimo primo gennaio 2021, inoltre, Atac possiederà un database completo e dedicato grazie al quale non sarà più necessaria l’autocertificazione in caso di rinnovo. L’azienda, infine, dedicherà alcuni sportelli della propria rete di biglietterie alle persone disabili, che potranno anche verificare sul sito web lo stato di attuazione delle pratiche.

L’incontro odierno è stato organizzato per illustrare alle associazioni lo sforzo di miglioramento che Atac sta effettuando per semplificare la fruizione del servizio di trasporto alle persone con disabilità, oltre che per trovare soluzioni capaci di snellire i processi che presiedono ai rinnovi o ai rilasci di nuovi abbonamenti. Grazie a tale attività, già dal prossimo 21 luglio i titolari di abbonamenti in corso di validità potranno provvisoriamente usare la procedura dell’autocertificazione per ottenere il rinnovo delle tessere. Una ulteriore facilitazione per i clienti, che potranno produrre tale autocertificazione sia online che in biglietteria. Dopodiché anche l’autocertificazione, come detto, non sarà più necessaria.