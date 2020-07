Calci e pugni a una donna, poi rompe finestrino dell'auto dei carabinieri - Terzo Binario News

Ha avvicinato una cittadina romena di 44 anni che stava camminando in via Marsala e, senza alcun apparente motivo, l’ha aggredita, scaraventandola a terra e colpendola con dei calci.

La vittima è riuscita a fuggire dalle grinfie del suo aggressore e, poco più lontano, ha incrociato una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo che stava transitando in strada.

Raccolto il racconto della donna, i militari si sono subito messi sulle tracce del sospettato, individuato pochi istanti dopo alla fermata del bus.

Nel corso dell’identificazione, il ragazzo, un cittadino del Mali di 29 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, ha tentato di allontanarsi con la scusa di dover prendere l’autobus, ma è stato invitato dai Carabinieri a non allontanarsi.

In un impeto d’ira, il giovane ha scagliato un pugno su uno dei finestrini dell’auto di servizio mandandolo in frantumi e procurandosi delle lesioni che gli sono costate il trasporto all’ospedale “Santo Spirito”, dove poco prima era stata portata anche la vittima per un trauma costale.

Il cittadino del Mali è stato denunciato a piede libero per danneggiamento.