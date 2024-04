"Abbandonati dalla politica", agricoltore minaccia di darsi fuoco a Piazza Venezia a Roma • Terzo Binario News

“Siamo stati abbandonati dalla politica” avrebbe gridato l’uomo, chiedendo di voler incontrare il ministro dell’Agricoltura. La zona, per alcune ore, è stata isolata a pedoni ed auto per motivi di sicurezza

Sono state ore di panico ieri sera, nel cuore di Roma, a piazza Venezia.

La zona e’ stata chiusa al traffico e ai pedoni per la singolare protesta di un uomo che dopo essersi cosparso di liquido, a suo dire infiammabile, si e’ legato ad un palo e ha minacciato di darsi fuoco se qualcuno si fosse avvicinato. Sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia ed è iniziata una strenua trattativa durata circa due ore. Prima di compiere il suo gesto l’uomo si è ripreso con il cellulare per mandare il suo messaggio al mondo e lo ha postato in diretta sui social, dove si definisce un addestratore di cani, vive a San Gallicano nel Lazio.

“Sono al Milite Ignoto, con tanto di catena e carica di benzina. O viene il ministro o viene il Papa.” Quando finalmente un paio d’ore dopo si è convinto ed è sceso dal palo si è scoperto il motivo della sua protesta. Si tratta di un agricoltore, non è soddisfatto dell’operato del mondo della politica nei confronti degli agricoltori, voleva essere ricevuto dal ministro Lollobrigida. E’ stato portato via dai poliziotti e denunciato per procurato allarme.

La piazza, intorno alle mezzanotte, è tornata ai pedoni e alle auto.

Fonte, RaiNews24