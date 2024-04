Auto a fuoco in piena notte a Civitavecchia, Vigili del Fuoco evitano il peggio • Terzo Binario News

L’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che le fiamme mettessero a rischio le abitazioni limitrofe

Ancora una macchina a fuoco a Civitavecchia.

L’auto si è incendiata oggi, martedì 23 aprile, in piena notte. Erano circa le 5.30 quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per intervenire in via dell’Orto di Santa Maria, a Civitavecchia, zona San Liborio.

Qui le fiamme avevano avvolto un veicolo parcheggiato, di media cilindrata. Fortunatamente i Vigili del Fuoco sono stati allertati subito e si è evitato il peggio. Nelle immediate vicinanze, infatti, c’erano altre auto parcheggiate.

Inoltre, nei pressi della vettura sono presenti delle abitazioni. Il rischio di una diffusione del rogo era quindi molto alto.