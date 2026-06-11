A Tolfa tante riconferme e qualche addio: Bevilacqua va al Tarquinia • Terzo Binario News

E lo segue Andrea Quinti mentre restano biancorossi De Clementi, Di Camillo, Salvato, Colace, Nuti, Pasquini Gaudenzi, e Converso

Il Tolfa riparte dalle riconferme e da un nuovo attaccante. In casa collinare si stanno chiudendo gli accordi con i giocatori che hanno già militato in biancorosso nella passata stagione, al netto di qualche addio pesante e un arrivo che pare imminente dal Fregene: si tratta dell’attaccante Michael Dipilato, che con la compagine fiumicinese ha ottenuto la promozione in Eccellenza dal girone C. Questo il primo arrivo, poi ci sono le conferme.

Si parte dalla retroguardia, con Gianmarco De Clementi, che continuerà a difendere i pali tolfetani. Con lui, anche l’altro numero 1 Valerio Di Camillo. Poi ci sono ancora l’esperto difensore centrale Gianluigi Salvato e Roberto Colace; a centrocampo rimane Gianluca Nuti e sono freschi di riconferma i fantasisti Damiano Pasquini e Jacopo Gaudenzi, oltre a Leonardo Converso. Questi gli elementi da cui ripartirà mister Emiliano Cafarelli, con una squadra che stavolta sarà disegnata in base ai suoi dettami. Infatti il tecnico ladispolano è subentrato a Michele Micheli la passata stagione, facendo giocare calciatori già in rosa.

Poi c’è il capitolo legato agli addii, non certo pochi. Ai saluti Manuel Vittorini, intenzionato a ritornare in Eccellenza; in mediana hanno salutato i due metronomi Marco Bevilacqua e Andrea Quinti, entrambi approdati al Tarquinia. Poi è andato via anche il laterale difensivo Mattia Ficorella e l’attaccante Giovanni Bernardini, che ha segnato parecchio quest’anno: per lui un approdo probabile a Ladispoli. Non trovato l’accordo neanche con il capitano storico Marco Roccisano, che ha deciso prima di curare il ginocchio e poi trovare una sistemazione.

E a proposito di Marco Bevilacqua, ecco le sue parole al miele nei confronti della piazza collinare, dove saluta lasciando la fascia di capitano che ha tenuto, in assenza di Roccisano: «Gli ani a Tolfa sono stati bellissimi, per l’ambiente che circonda la squadra. Il culmine è stato raggiunto con la finale di Coppa Italia, un traguardo a cui ambivamo tantissimo e che ci ha visto protagonisti con imprese memorabili come quelle di San Basilio e Alatri. È stato bellissimo ma ora è il momento di andare. Gli interessi miei e quelli della società divergono, quindi è giusto separarsi». Come accennato, Bevilacqua va a Tarquinia insieme a Quinti, dove in panchina trova un suo ex compagno ovvero Fabrizio Borriello. Con lui anche un manipolo di civitavecchiesi che vestono di blugranata già dall’anno scorso: «Si sta lavorando per allestire un undici con il quale divertirci» la conclusione del mediano. E l’arrivo in attacco di Samuele Cerroni parrebbe confermare questa intenzione del sodalizio etrusco.

In chiusura, qualche altra trattativa legata a personaggi e squadre del comprensorio. Torna in sella mister Andrea Pacenza, ex Tolfa, che dopo alcune peregrinazioni si accasa al Pescia Romana. Ha salutato Santa Marinella anche un altro rossoblù doc come Francesco Brutti. Per lui trattative con compagini di zona.