Il Tolfa attende il Pianoscarano con un Paolessi in più • Terzo Binario News

Passato il turno in Coppa Italia e ripresa la marcia in campionato, il Tolfa ha pure iniziato a operare sul mercato, ingaggiando un centrocampista di grande esperienza come Alessandro Paolessi.

Classe 1990, il mediano arriva dall’Atletico Monterano e, dopo essersi svincolato, ha accettato la proposta biancorossa.

Per mister Michele Micheli un innesto utile in vista della seconda parte di stagione, nella quale i collinari puntano alla scalata della classifica del girone A di Promozione. Finora infatti il cammino è stato zoppicante, al di sotto delle attese di piazza e società che ha operato in modo consistente sul mercato estivo.

E in questo senso, la gara di oggi pomeriggio alle 14.30 dello Scoponi, valida per la decima di andata, rappresenta un appuntamento importante visto che arriva il Pianoscarano di Fabrizio Ercolani. L’ex tecnico tolfetano ai tepi dell’Eccellenza, sta facendo molto bene con la compagine di Viterbo visto che finora ha messo insieme 16 punti piazzandosi al quinto posto. I biancorossi arrivano all’appuntamento con 12, dunque la sfida di oggi rappresenta un’occasione per accorciare le distanze sulla vetta.

Qualche guaio per il tecnico Micheli in funzione della formazione da schierare. Infatti sarà assente Mattia Ficorella mentre la buona notizia arriva da due pezzi pesanti come Miguel Vittorini e capitan Marco Roccisano. Entrambi infatti potrebbero anche partire dall’inizio, con quest’ultimo che finalmente è riuscito a calcare nuovamente il terreno verde dopo un guaio alla schiena che l’ha tenuto fuori dall’inizio della stagione. L’allenatore tuttavia sposta il focus sull’avversario, senza coprirsi dietro alle assenze. «Qualche defezione c’è – spiega l’allenatore – e bisogna fare attenzione a un Pianoscarano tosto, esperto e organizzato. Li guida un tecnico in gamba che conosco bene. Sarà una partita difficile sotto tanti punti di vista, anche perché siamo chiamati a dare continuità alle ultime prestazioni dalle quali sono arrivati risultati importanti. Per noi è una gara fondamentale in vista del prosieguo di stagione perché la clssific finora è stata deludente, quindi dobbiamo recuperare il terreno perduto».

A rendere più elettrica la settimana è arrivato anche il riconoscimento per Giovanni Bernardini, che ha vinto il sondaggio Top 5+1 della Promozione.