A Tolfa arriva il Capranica ma lo sguardo è su Alatri • Terzo Binario News

Oggi c’è l’Atletico Capranica ma sullo sfondo si intravede la semifinale di Coppa Italia Promozione. Alle 15 si disputa l’undicesima giornata di ritorno del girone A di Promozione ma in virtù dell’impegno mercoledì, che di fatto vale una stagione, le scelte tattiche e di formazione saranno indubbiamente condizionate. Si gioca allo Scoponi e questo è un aspetto che certamente avvantaggia i collinari.

Domenica scorsa a Pianoscarano la sconfitta che forse fa uscire definitivamente i biancorossi dalla corsa per i play-off visto che gli stessi viterbesi ora sono lontani 7 lunghezze con sette giornate ancora da disputare. E con il Tolfa, a 41 punti, ci sono anche Santa Marinella e Ladispoli. Quindi giocoforza il pensiero è sulla trasferta di Anagni, quella sì che può far svoltare una stagione.

Tuttavia il tecnico Emiliano Cafarelli è sempre alle prese con una rosa ridotta per via delle assenze: «Arriviamo al confronto odierno ancora in grande emergenza, ma purtroppo sarà così fino alla fine della stagione. Rientra Miguel Vittorini, mentre mancheranno ancora Roccisano e Gaudenzi». Sull’avversario: «Affrontiamo un Capranica che ci darà filo da torcere, verrà agguerrita a Tolfa perché ha necessità di fare punti, proprio come noi ma per cercare di rimanere in categoria». Cafarelli impone ai suoi di giocare una partita importante, per onorare il finale di campionato: «Dobbiamo cercare il risultato pieno al contempo gestendoci e mettendo in pratica i dettami fissati in settimana».

Si è fatto accenno all’avversario odierno, che sta cercando a tutti i costi di evitare il play-out. Infatti l’undici cimino ha ottenuto finora 30 punti, gli stessi del Pescia Romana ma attualmente sarebbe costretto agli spareggi-salvezza per via di una differenza reti peggiore. Per questo la necessità di fare punti ogni qual volta se ne crei l’occasione. All’andata, sul sintetico del Morera, finì con un pirotecnico 3-3 con reti biancorosse messe a segno da Bevilacqua, Bernardini e Gaudenzi.