Al Fronti arriva l'Olimpus, il Santa Marinella atteso dal riscatto • Terzo Binario News

Le montagne russe del Santa Marinella vanno continuamente sù e giù e la speranza per oggi è che tornino sù. Infatti i rossoblù ospitano allo stadio Fronti all’Olimpus dalle 11 per la sfida valida per l’undicesima giornata del girone A di Promozione.



La stagione dei santamarinellesi quest’anno è stata caratterizzata da un andamento altalenante nel quale le partite casalinghe sono andate sostanzialmente bene mentre quelle in trasferta spesso male anche su campi e contro compagni ampiamente alla portata di Alessio Gallitano e compagni.

Tant’è vero che questo aspetto è stato messo in luce dallo stesso sodalizio. Quindi oggi ci si aspetta che la squadra faccia il suo dovere, battendo i romani che a fronte di un inizio di stagione superlativo – nel quale si pensava potessero essere fra le pretendenti di un posto nei play-off – poi sono andai in calando.

E oggi, con 33 punti insieme al Fiumicino, sono troppo lontani per auspicare di rientrare in corsa per un posto negli spareggi-promozione mentre non rischiano granché in fatto di salvezza visto che il duo composto da Pescia Romana e Capranica, che rappresenta lo spartiacque fra permanenza diretta e play-out, è lontano tre lunghezze.

Dunque, tornando alle faccende di casa Santa Marinella, c’è da cancellare la prestazione di Tarquinia – con la vittoria dei padroni di casa del Bonelli per 2-0 – condizionata sì dall’espulsione del portiere under Chiappini ma al contempo al di sotto delle aspettative. Per mister Daniele Fracassa la speranza di recuperare qualche pedina specie in attacco dove nella trasferta etrusca è stato costretto a schierare Mariani quasi da prima punta per via dei malanni occorsi a Brutti e Cerroni. In classifica, i rossoblù sono nel gruppone del quarto posto insieme a Tolfa e Ladispoli con 41 punti, lontani 7 lunghezze dal Pianoscarano terzo in classifica e ultima posizione valida per l’ammissione agli spareggi-promozione.

All’andata, al campo Gentili presso la Giustiniana, finì 0-0.