Allumiere lancia la sfida della creatività: prima edizione del “Premio Quartetto d’Arti” • Terzo Binario News

Musica, Pittura, Fotografia e Poesia si fondono nel segno della “Luce”: un bando che parte dal cuore dei Monti della Tolfa per illuminare l’interiorità degli artisti

Il Comune di Allumiere, in collaborazione con l’Associazione “Amici della Musica” e sotto la direzione artistica di Sonia Turchi, annuncia l’apertura delle iscrizioni alla prima edizione del Premio Quartetto d’Arti – Allumiere 2026. Un progetto ambizioso che nasce come ecosistema multidisciplinare per far dialogare talenti, territori e diversi linguaggi artistici.

Il filo conduttore di questa edizione di debutto è “La Luce”. Lontano dall’essere intesa solo come fenomeno fisico o paesaggistico, la luce viene proposta agli artisti come l’elemento che rende visibile l’invisibile, trasformando la propria visione in Arte condivisa. L’obiettivo è quello di esplorare la capacità umana di generare immagini nuove e autentiche, valorizzando l’atto creativo come momento di scoperta di sé e del mondo.

Il Sindaco di Allumiere, Luigi Landi, ha fortemente voluto che il Premio diventasse un punto di riferimento per l’intero comprensorio, coinvolgendo attivamente i comuni limitrofi: da Civitavecchia a Tarquinia, da Tolfa a Santa Marinella, passando per Cerveteri, Ladispoli e Monte Romano. Il progetto mira a creare una rete solida che unisca la costa all’entroterra attraverso l’eccellenza culturale.

Il Premio è aperto ad artisti di ogni nazionalità e senza limiti di età. Le sezioni previste sono quattro:

Musica: Composizione ed Esecuzione.

Composizione ed Esecuzione. Pittura e Arti Visive: Supporti fisici e tecniche miste.

Supporti fisici e tecniche miste. Fotografia: Opere singole o progetti narrativi.

Opere singole o progetti narrativi. Poesia: Versi liberi, in rima o in dialetto (con traduzione).

Per garantire la massima equità, l’Organizzazione adotta un sistema di valutazione “Blind” (anonima): la Commissione di esperti riceverà i materiali identificati solo da un codice alfanumerico, senza conoscere l’identità degli autori fino alla stesura della graduatoria finale.

Gli artisti hanno tempo fino al 30 maggio 2026 per inviare le proprie opere. Per i vincitori di ogni sezione è previsto un premio in denaro di € 500, oltre a menzioni speciali, attestati e l’inserimento nell’Archivio Digitale del progetto. Le opere finaliste saranno protagoniste di un ricco calendario di mostre e performance che si svolgerà ad Allumiere tra settembre e dicembre 2026.

I contatti: Associazione “Amici della Musica” di Allumiere; Email: remioquartettodarti@gmail.com Tel: +39 328 751 6563 / +39 328 072 3870

