A Sanremo favoriti Fedez-Michielin per la vittoria - Terzo Binario News

Secondo gli analisti delle scommesse seguono Annalisa, Ermal Meta e Noemi

I favoriti del Festival di Sanremo, dopo la seconda serata confermano in gran parte i pronostici ma c’è qualche novità. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it, infatti, favorito è ancora il duo Fedez-Michielin, in quota a 5.00, e principali candidati alla vittoria finale.

A Sanremo, i favoriti di seconda fascia

Sostanzialmente invariata la quota per Annalisa, offerta a 7,50, mentre crescono le chances di Ermal Meta che affianca in quota proprio Annalisa. Si alza notevolmente, invece, la quota di Noemi, che dai 7.00 della prima sera passa a 10.00.

I meno favoriti di Sanremo

Vittoria invece sempre più lontana per Colapesce e Di Martino, la cui quotazione si alza a 15.00. Per quanto riguarda l’ultimo classificato, i principali candidati sono Orietta Berti e Random, a 3.50, seguiti da Bugo a 4.50. Gli Extraliscio e Davide Toffolo, invece, dati ieri come probabili ultimi a 3.00, recuperano qualche posizione. Oggi il loro ultimo posto paga 5 volte la posta.

Sanremo 2021: il sistema di voto

Una informazione indispensabile per scommettere su Sanremo è quella di conoscere come vengono valutati gli artisti. Ecco come funzionano le valutazioni per l’edizione 2021 della kermesse sanremese. Di seguito, serata per serata, chi vota e quanto pesa ogni voto:

Prima serata:

Giuria demoscopica

Seconda serata:

Giuria demoscopica

Terza serata:

Giuria musicisti

Quarta serata:

Giuria sala stampa

Serata finale:

Prima fase:

Televoto

Seconda fase (ultimi 3 rimasti):

Televoto 34%

Giuria demoscopica 33%

Giuria sala stampa 33%

Classifica provvisoria Sanremo 2021

Dopo le prime due serate, questa è la classifica parziale dei 26 big in gara:

ERMAL META – Un milione di cose da dirti ANNALISA – Dieci IRAMA – La genesi del tuo colore MALIKA AYANE – Ti piaci così NOEMI – Glicine FASMA – Parlami FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ – Chiamami per nome LO STATO SOCIALE – Combat Pop WILLIE PEYOTE – Mai dire mai (la locura) FRANCESCO RENGA – Quando trovo te ARISA – Potevi fare di più GAIA – Cuore Amaro FULMINACCI – Santa Marinella LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – Amare MANESKIN – Zitti e buoni MAX GAZZÈ – Il farmacista COLAPESCE DIMARTINO – Musica leggerissima COMA_COSE – Fiamme negli occhi EXTRALISCIO con Davide Toffolo – Bianca Luce Nera MADAME – Voce GIO EVAN – Arnica ORIETTA BERTI – Quando ti sei innamorato RANDOM – Torno a te BUGO – E invece sì GHEMON – Momento perfetto AIELLO – Ora