A San Nicola sport e solidarietà: un maxi torneo di calcio per la Fondazione McDonald - Terzo Binario News

In campo anche una selezione delle vecchie glorie del Ladispoli calcio

Un pomeriggio di sport e solidarietà quello che andrà in scena sabato 23 aprile a Marina di San Nicola. In occasione dell’inaugurazione dello “Stadio Lombardi”, un grande torneo di calcio il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald. A scendere in campo, “Il Gabbiano calcio Ladispoli”, la Nazionale “ItalianAttori”, la squadra della Polizia di Stato e una selezione delle vecchie glorie del Ladispoli Calcio.

Madrina della manifestazione, l’attrice Loredana Cannata, in collaborazione con il “Magico Alivernini”, showman e cabarettista.

Super ospite, la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida. Impreziosiranno l’evento, le note della Banda dei Bersaglieri. Nell’occasione, la Polizia di Stato porterà al campo la meravigliosa Lamborghini in forza al corpo. Non mancheranno momenti di animazione e ricchi premi con i gadget autografati e ufficiali della AS Roma e della Lazio.