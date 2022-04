A Roma apre il paradiso dei fiori, inaugurato il “Flowers Park” - Terzo Binario News

Una giornata indimenticabile tra anemoni italiani, ranuncoli, rose e viole cornute

Ha ufficialmente aperto a Roma il “Roma Flowers Park”, il grande giardino dei fiori della Capitale in zona Divino Amore.

Ben 400mila bulbi di anemoni italiani, ranuncoli, rose, viole cornute. Un paradiso per gli occhi, per l’anima e per il cuore, uno spazio immenso dove poter trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura, in famiglia, con gli amici o con il proprio amore, dove potersi rilassare oppure scattare qualche selfie-ricordo in uno scenario da favola.

Sarà aperto fino alla fine di maggio, e oltre al “Mondo floreale”, sarà presente anche una vasta area ristoro dove poter gustare tra i tanti, anche dei prodotti tipici della cucina romana.

Per maggiori informazioni e per i costi di ingresso, contattare il numero 3803693686.

Il flowers park dispone di un ampio parcheggio. È consentito l’accesso ai cani, purché questi vengano tenuti al guinzaglio. Il biglietto si acquista direttamente sul posto.