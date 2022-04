Emergenza poveri a Roma, per la Caritas un quarto della popolazione vive in stato di difficoltà - Terzo Binario News

Il 23,6% dei cittadini romani sono in difficoltà economica. Il 14,1% a rischio povertà

Un vero e proprio grido di allarme quello che ha lanciato la Caritas nel suo ultimo rapporto.

A Roma, la Capitale d’Italia, un quarto della popolazione vive uno stato di disagio economico. Secondo la rilevazione, il 23,6% dei romani vive in “disagio economico”; mentre il 10,3% vive in grave deprivazione materiale, ovvero che non riescono ad acquistare nemmeno le cose basilari per uno stile di vita dignitoso. Il 14,1% è a rischio povertà, mentre il 6% vive la situazione di faticare ad arrivare alla fine del mese.

Una situazione che negli ultimi due anni si è fortemente aggravata a causa della pandemia da Covid-19, che ha visto chiudere purtroppo per sempre tantissime attività commerciali, bar, ristoranti e negozi al dettaglio che dopo essersi visti costretti ad una riduzione, dolorosa, del personale, hanno tristemente e forzatamente dovuto optare per la chiusura definitiva dell’attività.