Auto bruciate da oltre un mese alla stazione di Maccarese, la protesta dei cittadini - Terzo Binario News

La Delegata ai Trasporti del Comune di Fiumicino rassicura: “Abbiamo chiesto maggiori controlli”

Da un mese alla Stazione di Maccarese ci sono le carcasse di 5 auto date alle fiamme che non sono mai state rimosse.

È questo l’allarme dei cittadini della zona, che ogni mattina vedono in Via dei Tre Denari ancora i resti delle auto incendiate abbandonate all’interno del parcheggio.

I residenti della zona sono anni che chiedono l’installazione di un impianto di videosorveglianza visti i ripetuti atti vandalici alle auto in sosta, che come in questo caso, stanno occupando oramai da tempo posti auto che risulterebbero preziosi in un’area così trafficata come è la stazione ferroviaria.

Alle rimostranze dei cittadini, risponde il Comune di Fiumicino, per voce di Sandra Felici, Delegata di Esterino Montino ai trasporti: “Il sindaco di Fiumicino ha già richiesto più volte il passaggio delle forze dell’ordine nelle zone delle stazioni. Devono passare più spesso pattuglie di polizia e carabinieri, perché questo è un deterrente per chi fa atti vandalici”.