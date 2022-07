A Passoscuro la Notte bianca con Cristina D’Avena • Terzo Binario News

Ad annunciarlo il Vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca

Prosegue a gonfie vele la stagione estiva del Comune di Fiumicino e delle sue molteplici Frazioni. Questo weekend ad illuminarsi è stata Fregene, una nottata quella di sabato che ha portato sul litorale oltre 20mila persone.

“Oltre 20mila persone tra spettacoli e musica, Fregene sabato sera era ancora più bella – dichiara il Vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – è stata un’altra meravigliosa serata di festa per il nostro territorio! Oltre 20mila persone hanno popolato le vie di Fregene fino a tarda notte, per un evento che ancor auna volta ha coinvolto con successo tantissime realtà locali. Un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alla nostra Polizia Locale, alle tante volontarie e volontari per il loro supporto e ovviamente alle associazioni, alla Pro Loco Fregene – Maccarese e ai produttori locali per aver contribuito alla buona riuscita dell’evento. Fregene e tornata Fregene. Appuntamento al 6 agosto a Passoscuro con il concerto di Cristina D’Avena”