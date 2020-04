A Manziana esami sierologici privati al Praecilia - Terzo Binario News

Come da comunicazione ricevuta, informiamo la Cittadinanza che dal prossimo lunedì 4 maggio sarà possibile effettuare a pagamento e su prenotazione esami sierologici per la ricerca di anticorpi IgG e IgM verso Covid-19 presso il Poliambulatorio Praecilia.

Per maggiore chiarezza si specifica che il test di ricerca degli anticorpi non sostituisce il tampone naso-faringeo, attualmente l’unico approccio diagnostico accettato e riconosciuto internazionalmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

I test sierologici servono per evidenziare, qualora diano esito positivo, l’avvenuta risposta del sistema immunitario al virus. Circostanza questa che, come ampiamente ripetuto, non esclude comunque a priori la possibilità di potere contrarre nuovamente il virus in futuro.

Aggiungiamo, infine, che questa tipologia di test non deve essere assolutamente effettuata in presenza dei sintomi (febbre superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, etc) o in caso di positività: in entrambi i casi è necessario seguire alla lettera le disposizioni fornite dalla Asl e dal personale medico di riferimento.