Maxi donazione di mascherine Maury's per Cerveteri - Terzo Binario News

Il Maury’s di Cerveteri ha donato una fornitura importante di mascherine, per la quale il sindaco cerite Alessio Pascucci ringrazia.

“Grazie di cuore alla proprietà, alla Direzione e a tutto il personale impiegato. Il Maury’s di Cerveteri sin da inizio emergenza si è sempre messo a disposizione della città, garantendo anche un presidio solidale per acquistare prodotti per l’igiene personale da donare alle famiglie più in difficoltà. Grazie, grazie e buon lavoro!”