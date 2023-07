A Ladispoli sabato c'è l'Apericentro solidale • Terzo Binario News

Appuntamento alle 19 presso la Caritas Porto-Santa Rufina

Sabato 29 luglio alle ore 19:00 la Caritas Porto-Santa Rufina vi invita a partecipare all’AperiCENTRO Solidale”, presso il Centro Santi Mario, Marta e figli di Ladispoli.

I volontari e gli operatori animeranno una serata di musica, divertimento e condivisione, con un gustoso aperitivo a offerta libera. Il ricavato sarà destinato a completare la dotazione per il servizio docce, i cui locali sono stati da poco rinnovati. Con l’occasione saranno presentate tutte le altre attività del centro.

La struttura garantisce ogni giorno un pasto alle persone senza fissa dimora e a quelle in difficoltà. Importante l’attività di ascolto assicurata con regolarità da volontari formati. Una volta a settimana nel Centro è attivo uno studio dentistico e un ambulatorio medico.

Per la prenotazione è possibile contattare il numero telefonico 3208314898. È possibile anche utilizzare il modulo on- line a cui si accede attraverso il link riportato sul sito della diocesi alla sezione Vita diocesana (www.diocesiportosantarufina.it). Il Centro Caritas di Ladispoli si trova in Via Enrico Fermi, 10.