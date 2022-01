A Ladispoli niente green pass sullo scuolabus ma obbligo di Ffp2 - Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che con ordinanza del Mistero della Salute adottata in data odierna, rilevata la necessità indifferibile e urgente di assicurare la continuità didattica per tutti gli studenti per i quali è in corso la specifica campagna vaccinale anti SARS-Cov-2, in deroga alle precedenti disposizioni, è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico senza cd “Green Pass Rafforzato” anche agli alunni di età superiore ai 12 anni, a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022.

Resta fermo l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.