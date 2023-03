A Civitavecchia studenti a lezione di antimafia con Pietro Grasso • Terzo Binario News

Questa mattina, ospitati nell’Aula Pucci a Palazzo del Pincio, gli studenti di alcuni istituti superiori di Civitavecchia hanno ascoltato Pietro Grasso – ex giudice antimafia ed ex presidente del Senato, da quarant’anni sotto scorta – in una “lezione” sul fenomeno mafioso.

Davanti ai ragazzi che gremivano l’aula, Grasso ha parlato del sistema mafioso, con nomi, regole, storie, rete di complicità, anche attraverso una serie di aneddoti personali o di altri magistrati che, negli anni, hanno speso la loro vita per contrastare la criminalità organizzata.

Il sindaco Tedesco, facendo gli onori di casa e ringraziando il presidente Grasso per la presenza e la Comunità Sant’Egidio per l’organizzazione dell’incontro, che si inserisce nel più ampio progetto “Il Giardino dei Giusti”, ha raccomandato ai ragazzi la massima attenzione: «È bellissimo vedere quest’aula così piena di gioventù» ha detto il sindaco, «un’aula che sarà vostra, un giorno, perché non si può essere davvero liberi senza scegliere di partecipare».

L’incontro è stato moderato da Antonella Maucioni della Comunità di Sant’Egidio, mentre il suo presidente Massimo Magnano è intervenuto col sindaco. Grasso ha anche parlato del suo libro su Giovanni Falcone.