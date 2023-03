Etruskey sbarca al Seatrade Cruise Global 2023 • Terzo Binario News

Skylab Studios presenta le soluzioni innovative per il turismo dell’Etruria Meridionale alla più importante fiera della crocieristica mondiale

Dal 27 fino a domani 30 marzo si svolge a Miami, precisamente a Fort Lauderdale, il più importante appuntamento del turismo crocieristico al mondo. 4 giorni di eventi, incontri fra aziende e organizzazioni, conferenze e innovative presentazioni, questo è il Seatrade Cruise Global 2023.

Fra gli ospiti di questa importante fiera, ospitata dall’Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia, c’è anche la Destination Management Organization dell’Etruria Meridionale Etruskey, rappresentata dai soci Incitur, cooperativa di accompagnatori turistici e tour operator, e Skylab Studios, società di comunicazione visiva specializzata in visual marketing interattivo.

La DMO è volata alla conquista di Miami con l’obiettivo di proporre a un pubblico internazionale alcune innovative esperienze che possano valorizzare la cultura e l’identità dell’Etruria Meridionale, ideate per permettere anche al potenziale turista crocerista che sbarca al porto di Civitavecchia di vivere in prima persona un territorio interessante e tutto da scoprire e in grado di offrire ai suoi visitatori indimenticabili e coinvolgenti esperienze.

Al Seatrade Cruise Global 2023 Incitur illustrerà i pacchetti e le esperienze turistiche presenti sulla piattaforma www.etruskey.it, mentre l’azienda Skylab Studios, che quest’anno festeggia ben 25 anni di esperienza nel campo della promozione turistica e culturale, ideatrice del logo e dell’identità visiva della DMO, utilizzerà la virtual reality e la realtà aumentata per raccontare le bellezze del territorio dell’Etruria Meridionale con un video immersivo e una speciale cartolina innovativa messa a punto con Emotion, un’altra società affiliata Etruskey.

Leonardo Tosoni e Marco Piastra, rispettivamente Art Director e Direttore Marketing di Skylab Studios, regaleranno al pubblico d’oltreoceano presente alla fiera la cartolina interattiva in realtà aumentata che funge da “chiave” per immergersi nel meraviglioso mondo di Etruskey. Infatti, inquadrandola tramite la fotocamera del proprio dispositivo mobile collegato a Internet, si potrà accedere al video ufficiale della DMO, che apparirà grazie all’innovativa tecnologia della realtà aumentata direttamente sulla superficie della cartolina, rendendola un vero e proprio “gate” che si affaccia sulle meraviglie naturalistiche e culturali di Etruskey. Inoltre, due box virtuali cliccabili porteranno alla piattaforma ufficiale della DMO e al CMS Postcard realizzato da Pemcards, con il quale sarà possibile costruire la propria cartolina e spedirla a un reale destinatario, così che chiunque possa diventare ambasciatore virtuale del territorio Etruskey.

Il video, frutto della sapiente regia di Alessandro Passamonti, è un sensoriale racconto della cultura, della natura, dell’architettura e dell’artigianato del territorio dell’Etruria Meridionale. Un susseguirsi di immagini di altissima qualità accompagnate da un’elegante musica fanno immergere i suoi spettatori nell’atmosfera senza tempo di questa terra, nei suoi suoni e nei suoi profumi.

Nei prossimi giorni, a Miami, il pubblico potrà inoltre vivere un’esperienza virtuale e “volare” a bordo di speciali mongolfiere digitali indossando degli appositi visori VR grazie ai virtual tour della Città di Tarquinia e dell’affascinante Necropoli Etrusca, due gioielli patrimonio UNESCO che fanno parte del territorio promosso dalla DMO.

Saranno targati Etruskey anche il video a 360° che presenta la necropoli della Banditaccia del sito UNESCO di Cerveteri e Tarquinia realizzato dall’associato Twiceout e, per il Comune di Civitavecchia, il video “Porto degli Antichi Romani e Porta dell’Etruria”, proiettato in anteprima nazionale lo scorso 25 marzo a Firenze in occasione del TOURISMA 2023 – Salone Archeologia e Turismo Culturale.