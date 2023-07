A Civitavecchia la terza edizione della Sagra della Cozza • Terzo Binario News

Appuntamento in Viale Garibaldi, con musica e stand

C’è attesa a Civitavecchia per un grande appuntamento estivo. Preparativi finali in corso per la terza edizione della Sagra della Cozza, in programma in Viale Garibaldi nelle giornate di giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto.

In programma, musica dal vivo, mercatini di artigianato e enogastronomica e giochi popolari. Stand aperti dalle 19:00 alle ore 23:00, una quattro giorni assolutamente da non perdere che certamente richiamerà un gran numero di cittadini e visitatori.