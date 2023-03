A Cerveteri torna la Rievocazione Storica della morte e passione di Gesù • Terzo Binario News

Appuntamento per venerdì 7 aprile alle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro. Il Sindaco Gubetti : “una bellissima tradizione che prosegue grazie all’impegno di tanti nostri concittadini”

Come tradizione, in occasione della Pasqua a Cerveteri ritorna la storica Rievocazione del Venerdì Santo, Passione e Morte di Gesù. Venerdì 7 aprile a partire dalle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro, il Comitato del Venerdì Santo, coordinato da Pietro Longatti, con abiti d’epoca, cavalli e bighe ripercorrerà le ultime ore della vita di Gesù, dal Processo di condanna, fino al momento, emotivamente più coinvolgente, della crocifissione sul Calvario e la sua Morte, momento accompagnato da uno straordinario gioco di luci, musiche ed effetti sonori per simboleggiarne la Resurrezione.

“La Rievocazione della Via Crucis è una delle manifestazioni tipiche della cultura e della tradizione di Cerveteri attesa con grande affetto da cittadini e visitatori – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – uno spettacolo suggestivo che affascina e ci fa sentire una comunità unita e legata alla tradizione. In queste settimane il Comitato del Venerdì Santo si sta riunendo per le prove generali di questo evento che come sempre, sono certa ci regalerà una bellissima emozione”.

“La rievocazione della Via Crucis – prosegue il Sindaco Gubetti – nasce a Cerveteri negli anni ’70 su iniziativa della Parrocchia Santa Maria Maggiore e rappresenta oggi una delle manifestazioni pubbliche più attese e partecipate. Mi congratulo con tutti gli organizzatori per il grande impegno con il quale tengono viva questa antica tradizione e per l’emozione che suscita sempre questa manifestazione. Con l’occasione, ringrazio Pietro Longatti, che ogni anno con amore e passione lavora per lo svolgimento di questa manifestazione storica di Cerveteri e tutto il Comitato del Venerdì Santo”.

Al fine di garantire la sicurezza durante lo svolgimento della processione, saranno istituiti divieti di sosta nelle zone interessate dal passaggio della Via Crucis.

Nel pomeriggio invece, le Parrocchie Santa Maria Maggiore e Santissima Trinità, saranno impegnate nella funzione religiosa della Via Crucis. Alle ore 16:00 dalle due Parrocchie partirà la Processione della Madonna Addolorata e del Cristo Morto, che si incontreranno poi davanti la Chiesa di Largo Almuneacar.