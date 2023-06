A Cerveteri il 16esimo memorial Mirko Zinno • Terzo Binario News

In ricordo di Mirko Zinno, il giovane di Cerveteri scomparso per il quale si giocherà il suo 16esimo memorial.

E ogni anno, come da tradizione, un torneo per non cancellare il suo ricordo.

Amici, conoscenti, ex compagni di scuola, tutti insieme in suo nome.

Domenica prossima al Galli un quadrangolare al via dalle 18 che si giocherà sul prato in sintetico dello stadio etrusco del Galli con quattro squadre al via.

” Una giornata importante per tutti noi – detto il papà Ezio – ringrazio tutti, non posso elencarli perché sarebbero tanti.

Da chi ci ospita ai ragazzi che partecipano, a tutto lo staff che ci aiuta per questa iniziativa.

Mirko era un ragazzo che amava il calcio, sempre sorridente e molto amato.

Noi vogliamo ricordarlo cosi. Volevo ringraziare anche la famiglia Lupi per la generosità e l’ospitalità che ci hanno mostrato, sono stati sensibili, mettendosi a disposizione per tutto quello che serviva”.