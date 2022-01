A Cerveteri due liste civiche per Ramazzotti, ipotesi rottura con la Belardinelli - Terzo Binario News

Ramazzotti annuncia la partecipazione alle Elezioni Amministrative ma non menziona minimamente il sostegno alla leader locale di Fratelli d’Italia

Nel 2017 per la prima volta fece un passo indietro, decidendo di sostenere con convinzione la candidatura di Annalisa Belardinelli, prima donna a correre per la carica di sindaco di Cerveteri e prima donna ad arrivare al ballottaggio, poi perso contro Alessio Pascucci.

Lamberto Ramazzotti è un volto storico della politica etrusca: già sindaco e già Presidente del Consiglio e uno dei veterani assoluti del Granarone.

Se fosse un parlamentare, potrebbe essere sarebbe paragonato ad una sorta di senatore a vita.

Sempre indipendente e fermo sulle sue idee, sebbene sia stato uno dei pilastri della tornata elettorale precedente per la Belardinelli, in questi cinque anni eccetto rare occasioni, è palese e lampante, sembra quasi non abbia mai condiviso in toto il modo di fare opposizione degli altri rappresentanti.

Sono infatti davvero poche le uscite sulla stampa che Ramazzotti ha fatto insieme alla sua candidata sindaco di inizio mandato Annalisa Belardinelli, che oramai fa coppia fissa solo ed esclusivamente con il più colorito esponente leghista Luca Piergentili.

Anche in Consiglio, sono davvero rare le occasioni in cui Ramazzotti si è allineato alla Belardinelli e Piergentili. Si contano sulle dita di una mano infatti le mozioni o interrogazioni a cui ha aggiunto anche la propria firma.

Nei giorni scorsi, il 22 dicembre 2021 per l’esattezza, la Belardinelli ha annunciato la sua nuova corsa per lo scranno di piazza Risorgimento.

Lo ha fatto in una conferenza stampa solitaria, in cui oltre a lei era presente solamente il coordinatore di Fratelli d’Italia Gianluca Frittellini. Se da un lato è vero che ha comunque annunciato la presenza di due liste civiche a suo sostegno, oltre a Fratelli d’Italia e Lega, lascia ugualmente perplessi che in nessun comunicato, in nessuna intervista pubblica, abbia fatto il nome di un pezzo da novanta come Ramazzotti.

Per esperienza, carisma e capacità di verbo, sicuramente in quell’occasione avrebbe fatto comodo la presenza di Ramazzotti, che invece non c’è stata e che si è sentita forte.

Che sia stato il preambolo di una scissione ulteriore in quel centrodestra che ancora una volta non arriva unito alle elezioni di Cerveteri?

Di certo in coalizione non ci sarà Salvatore Orsomando con Forza Italia. Oggi, dopo l’annuncio fatto da Ramazzotti sui suoi social network si aggiunge un nuovo tassello all’ipotesi di un centrodestra ancor più spaccato.

“La lista ‘Capacità e Passione’ ed una seconda lista saranno presenti alle prossime elezioni amministrative del Comune di Cerveteri del 2022.

Liste libere senza imposizioni o ordini partitici. L’intelligenza non ha colore”. Questo quanto scritto da Ramazzotti sui social, un post breve in cui però non ha fatto il benché minimo accenno a quella che ad oggi è l’unica candidata sindaco ufficiale nel Centro Destra, ovvero la Belardinelli.

Ad oggi non si sa ancora molto su quel che sarà nella prossima tornata elettorale, complice anche la variante Omicron che non sappiamo quando permetterà lo svolgimento delle elezioni.

Ma di quel poco che si riesce ad evincere dalle prime schermaglie e uscite pubbliche, è chiaro come la situazione sia ancora ben lontana dal delinearsi.