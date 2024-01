A Cerveteri agevolazioni sulla tassa dei rifiuti per cittadini a basso reddito, pubblicato l’avviso • Terzo Binario News

AGEVOLAZIONE PER MOTIVI DI REDDITO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARIP) TRAMITE ESENZIONE TOTALE O PARZIALE DEL TRIBUTO ANNO 2023

E’ stata disposta l’agevolazione sulla Tassa sui rifiuti (TARIP) anno 2023 tramite esenzione o riduzione del pagamento del tributo per i nuclei familiari economicamente più deboli.

Hanno diritto di presentare domanda di agevolazione i nuclei familiari con:

un reddito determinato dall’indicatore ISEE pari o inferiore a un valore di € 3.000,00 ;

; residenza nell’immobile per il quale viene presentata domanda.

La richiesta deve essere presentata esclusivamente tramite l’apposito modulo di domanda, scaricabile in fondo a questa pagina o ritirabile in copia cartacea presso l’Ufficio Servizi Sociali.

La domanda va compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione, e consegnata entro e non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio 2024, allegando:

copia di documento di identità,

modello ISEE valido per l’anno 2023

copia della prima pagina della bolletta TARIP riportante i dati dell’intestatario e l’importo della tariffa.

MODALITA’ DI CONSEGNA

Le domande, complete di tutti gli allegati, pena l’esclusione, possono essere inviate in via digitale tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata comunecerveteri@pec.it esclusivamente in formato PDF o, in alternativa, consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri.

Si precisa che non verranno accettate documentazioni ad integrazione della domanda di esenzione TARIP oltre la scadenza dei termini di presentazione dell’istanza.

CONTROLLI

L’Amministrazione Comunale, come previsto all’art. 4 del D. Lgs. 130/2000, eseguirà appositi controlli sulla veridicità dei dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni. Le dichiarazioni non veritiere verranno segnalate all’Autorità Giudiziaria.

GRADUATORIA

Le domande ricevute verranno inserite in una graduatoria stilata in base all’indicatore ISEE presentato; a parità di valore ISEE, l’ordine verrà stilato in base al maggior numero di componenti familiari. L’Ufficio Servizi Sociali si riserva l’inserimento in graduatoria di particolari casi di situazioni di indigenza e difficoltà economica già noti e seguiti dai Servizi Sociali stessi. Verrà concessa l’esenzione totale dal tributo TARIP alle prime domande in graduatoria fino all’esaurimento del fondo di € 7.500,00; alle successive domande in graduatoria verrà concessa la riduzione del 50% della tariffa TARIP fino all’esaurimento del fondo di ulteriori € 7.500,00, per un totale di € 15.000,00 quale fondo stanziato dall’Amministrazione Comunale quale agevolazione TARIP.

Verrà pubblicata sul sito istituzionale una graduatoria riportante il numero di protocollo della domanda presentata.

MODALITA’ DI CONCESSIONE DELL’ESENZIONE

Considerata l’avvenuta scadenza dei termini al 31.01.2024, si informano i contribuenti beneficiari che qualora avessero già provveduto al pagamento della tassa, il contributo verrà compensato sul successivo avviso di pagamento acconto TARIP 2024, la cui emissione è prevista entro aprile 2024; mentre coloro che non avessero effettuato il pagamento della TARIP, nel caso in cui verrà concessa l’esenzione totale sarà emessa nota di credito da parte dell’Ufficio Tributi, tuttavia nel caso in cui verrà concessa l’esenzione parziale si provvederà alla riemissione della bolletta per un importo ridotto pari all’esenzione ricevuta.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione dell’espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.

INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociali tramite mail servizi-sociali@comune.cerveteri.rm.it o al numero 06/89630209.

Qui tutte le info:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/agevolazione-tarip-2023-esenzione-totale-o-parziale