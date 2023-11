Teatro, domani sera al Traiano di Civitavecchia vanno in scena i "Pagliacci" • Terzo Binario News

Sono iniziate le prove al teatro Traiano che domani, sabato sera alle 21 ospiterà la tappa civitavecchiese dei Pagliacci, prodotta dall’associazione XXI secolo, mentre si lavora già al concerto di Natale all’Unione, che vedrà come ospite d’onore Fabio Concato.

Sarà l’artista di “Fiore di maggio”, “Guido piano”, “Rosalina” e “Domenica bestiale” a rendere unico, insieme all’Orchestra EtruriÆnsemble, l’Ensemble vocale Il Contrappunto e alcuni solisti, il concerto del 23 dicembre al teatro viterbese, che ormai la tradizione vede come appuntamento imperdibile per entrare nell’atmosfera di festa.

Prima però sarà ancora tempo dedicato alla lirica, nell’ambito del Premio Fausto Ricci dove da anni ormai si seleziona il cast per organizzare uno spettacolo unico, esattamente come avvenuto in questa produzione dei Pagliacci, così come giudicato da pubblico e critica nelle due rappresentazioni viterbesi e quella bolognese, che ora inizia a girare per i teatri di tutta Italia.

Il pubblico di Civitavecchia può quindi assistere all’opera di Ruggero Leoncavallo, che in poco più di un’ora condensa tutti i sentimenti umani, sia positivi che negativi, come spesso accade nelle strazianti storie raccontate con il Bel canto.

Un cast incredibile ed esperto, con Alessandro Fantoni (Canio), Arianna Cimolin (Nedda), Tong Liu (Tonio), Alfonso Ciulla (Silvio) e Marco Puggioni (Beppe), guudati dal regista Giovanni Dispenza e accompagnati dell’Orchestra sinfonica EtruriÆnsemble diretta dal Maestro Ferdinando Bastianini.



Intorno, a completare il fondamentale “colore” dell’opera, la straordinaria performance dell’Ensemble vocale Il Contrappunto, nell’interpretazione del pubblico del paese, per creare l’atmosfera accogliente al circo appena giunto in città, reso ancora più allegro dalla performance dei bambini e degli attori che

interpretano i ruoli strettamente legati al circo, come i clown e l’equilibrista.

Appuntamento quindi al Teatro Traiano di Civitavecchia, sabato 25 novembre alle 21, prevendita presso il botteghino del teatro Traiano e online: https://www.ciaotickets.com/biglietti/pagliacci-di-ruggero-

leoncavallo-civitavecchia

Pagliacci è prodotto dall’Associazione XXI Secolo, nell’ambito del concorso lirico internazionale Fausto Ricci, con OperÆtruria, festival itinerante dedicato all’opera lirica, direttore d’orchestra Maestro Fabrizio Bastianini, regia Giovanni Dispenza; orchestra sinfonica EtruriÆnsemble e coro Ensemble vocale Il Contrappunto.

Pagliacci – Ruggero Leoncavallo (Dramma in un prologo e due atti)

25 novembre 2023 (ore 21,00) Teatro Traiano (Civitavecchia)



Cast

Arianna Cimolin / Nedda

Alessandro Fantoni / Canio

Tong Liu / Tonio

Alfonso Ciulla / Silvio

Marco Puggioni /Beppe

Orchestra sinfonica EtruriÆnsemble

Ensemble vocale Il Contrappunto

Regia Giovanni Dispenza

Direttore M° Fabrizio Bastianini

Scenografie Matteo Soltanto, costumi Monica Mulazzani, light designer Matteo Mattioli, make up

Francesca Bagnara, manifesto: opera Tina Loiodice, grafica Marcello Russo.

OperÆtruria in coproduzione con Associazione Senzaspine e Associazione XXI Secolo, patrocinio e

contributo Ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Viterbo, Comune di Civitavechia,

Fondazione Carivit, Scuola Musicale Comunale di Viterbo, Touring Club, Le Ali di Beatrice.