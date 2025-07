A Campo di Mare e Cerveteri un doppio evento dedicato a Fabrizio De Andrè • Terzo Binario News

Domani sul Lungomare dei Navigatori Etruschi l’incontro organizzato da Mondadori con Luigi Viva, domenica sera alla Legnara il concerto-racconto “Viva De Andrè”

La storia, la poesia, l’impegno civile, le emozioni di Fabrizio De Andrè protagoniste nel weekend di Cerveteri e Campo di Mare. Un doppio appuntamento speciale, tra presentazioni letterarie e musica.

Il primo è in programma domani, sabato 19 luglio alle ore 19:30 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, presso il “Banana Village”. Un evento organizzato dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri proprio in collaborazione con il “Banana”.

Ospite, sarà Luigi Viva, che presenterà i libri “Non per un dio ma nemmeno per gioco – Vita di Fabrizio De André” e “Falegname di parole -Le canzoni e la musica di Fabrizio De André”, un viaggio nella vita e nell’arte di Faber, dall’adolescenza e la giovinezza a Genova, i primi brani, l’amicizia con Luigi Tenco, gli amori, la Sardegna, il sequestro, la malattia.

Un appuntamento che rappresenta anche l’evento di apertura della rassegna “Aperitivi letterari al tramonto” e che per tutta l’estate terrà compagnia a cittadini e villeggianti proprio in riva al mare.

Il secondo evento dedicato a Faber di questo weekend è fissato per domenica 20 luglio, alle ore 21:30 al Parco della Legnara. In scena, lo spettacolo “Viva De Andrè”, un’occasione imperdibile per immergersi nella poetica e nell’impegno civile di De André. La band è composta da Luigi Masciari (chitarra, direzione musicale e arrangiamenti), Francesco Bearzatti (sax tenore, clarinetto), Alessandro Gwis (pianoforte, elettronica), Francesco Poeti (basso) e Pietro Iodice (batteria).

Il repertorio include classici intramontabili come “La Guerra di Piero”, “La Canzone di Marinella”, “Il Pescatore” e “Creuza de mä”. Brani reinterpretati in chiave jazz con arrangiamenti inediti che promettono di emozionare e sorprendere il pubblico.

La partecipazione ad entrambi gli eventi è libera e gratuita.