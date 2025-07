Tubo del gas danneggiato a Prati, evacuate due palazzine per precauzione • Terzo Binario News

Alle ore 9:50 circa la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato presso largo Gregorio XIII, a Roma, la squadra Vf di Prati (9 A) con in supporto il CRRC, la vettura PG più il funzionario di guardia per una considerevole fuga di gas su sede stradale, in seguito al danneggiamento di una conduttura durante i lavori di manutenzione.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, evacuate precauzionalmente due palazzine a ridosso della tubazione e interdetta al transito l’area circostante fino al completo ripristino.

Sul posto presenti le FF.OO e tecnici della società distributrice.