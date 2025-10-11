Derby mare-monti, a Santa Marinella scende il Tolfa • Terzo Binario News

Derby mare-monti domenica allo stadio Fronti dove il Santa Marinella dalle 11 ospita il Tolfa nella quarta giornata del girone A di Promozione. Ma è un derby delle deluse perché nelle prime tre gare disputate finora, i santamarinellesi hanno racimolato appena un punto mentre i collinari tre.

E le ambizioni delle due compagini erano (e sono) ben altre per l’esito di questa stagione. Per questo la sfida odierna rappresenta un crocevia per la stagione: posto che il pari non serve a nessuno, poiché non farebbe altro che allontanare le altre compagini di vertice, è necessario portare a casa il successo pieno, quindi è verosimile pensare a una partita giocata a viso aperto.

I padroni di casa l’unico punto lo hanno conquistato in via delle Colonie contro il Borgo Palidoro e vengono dalla sconfitta bruciante di Fiumicino; i tolfetani hanno battuto il Cerveteri all’esordio poi hanno perso a Caprarola contro la Cimina Falisca ma soprattutto allo Scoponi contro l’Atletico Monterano.

A Santa Marinella mister Daniele Fracassa si trova con la rosa completa a disposizione, quindi ampia possibilità di scelta con qualche dubbio specie sulla tre quarti. Infatti a lottare per una maglia da titolare ci sono Mariani e Tranquilli, in base a come si vorrà impostare la partita. Gli altri dovrebbero essere gli stessi scesi in campo al Desideri. «La partita è complicata – afferma il tecnico – ed entrambi arriviamo da un momento delicatissimo pertanto chi fa risultato prende forza mentale per rientrare in campionato in corsa per le prime posizioni. Noi abbiamo la necessità di vincere e in settimana l’abbiamo preparata bene immaginando di giocarcela a viso aperto. In campo si va solo per vincere ance se ritengo il Tolfa un candidato a tutt’oggi credibile per il salto di categoria nonostante l’inizio. Noi vogliamo recitare un ruolo importante e dobbiamo dimostrarlo contro i collinari senza chiacchiere».

Sul fronte Tolfa, le scorie di domenica vanno smaltite al netto del fatto che non ci sono rientri rispetto all’ultima gara. Restano fuori capitan Roccisano, Nuti (in viaggio di nozze), Miguel Vittorini (che ha subito una distorsione al ginocchio con interessamento del collaterale, che lo terrà fuori 45 giorni) e Di Ciccio per un problema alla caviglia. Dunque mister Michele Micheli convocherà gli stessi 20 inseriti nell’ultima lista gara: «Su di noi incombe l’obbligo di fare risultato – ammette l’allenatore – pertanto cercheremo di giocarcela senza troppi calcoli né patemi d’animo. Andiamo, giochiamo e cerchiamo di portare a casa i tre punti sereni e tranquilli facendo quel che sappiamo fare. La gara con il Monterano? Una giornata storta ma comunque va cambiata rotta e la medicina migliore per risollevarci è la vittoria. Non c’è nessuna crisi per nessuno ma per me è più delicata la posizione del Santa Marinella, per il punto in classifica e la partita odierna in casa. Cercheranno il bottino pieno e sono forti, le nostre assenze non sono un alibi. D’altronde la rosa è ampia».