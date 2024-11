Inaugurazione di Parco Vannini a Cerenova • Terzo Binario News

“Parco Vannini a Cerenova, l’area verde, pubblica e accessibile a tutti più grande della nostra Frazione balneare riapre i cancelli. Si sono infatti conclusi i lavori di restyling e sabato 16 novembre alle ore 11:00 si riapriranno ufficialmente i cancelli.

Questo è il secondo dei parchi pubblici di Cerveteri ad essere inaugurato dopo i lavori realizzati con i fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana. A brevissimo, siamo pronti a riconsegnare ai cittadini anche quello di Via Paolo Borsellino, con i suoi campetti sportivi polivalenti e quello di Via Corelli a Valcanneto.

Un lavoro lungo, importante, un impegno che avevamo preso con i cittadini in campagna elettorale e che stiamo mantenendo”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

In occasione della riapertura del Parco, l’Amministrazione comunale ha organizzato una mattinata di iniziative per tutti i bambini. Grazie infatti alla disponibilità de “La Fabbrica dei Sogni” e della associazione “Margot Theatre”, ci saranno animazione, musica, intrattenimento, baby dance e la partecipazione di due straordinari personaggi: il Grinch e Cindy Lou.

“Consideriamo Parco Vannini un punto di aggregazione straordinario per Cerenova – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – tutti ricorderanno la battaglia da parte della nostra squadra di Governo negli anni per far sì che quello spazio tornasse ad essere completamente pubblico, completamente accessibile e fruibile da tutti i cittadini, così come ricorderanno lo sforzo economico che l’Ente è stato costretto ad affrontare per riqualificarlo, liberarlo dai rifiuti e dai calcinacci abbandonati che abbiamo ritrovato nel momento in cui siamo tornati in possesso di quello spazio e di quanto abbiamo già fatto in passato per dargli una nuova immagine, un nuovo volto. Grazie ai Fondi del PNRR, con i quali stiamo lavorando su ben cinque cantieri, di cui uno già terminato, abbiamo reso Parco Vannini ancor più accogliente ma soprattutto capace di soddisfare le necessità di un target di popolazione davvero vasto”.

“Nuovi giochi, tra cui anche un’altalena inclusiva, nuovi percorsi e una ulteriore struttura per consentire ai più grandi di poter praticare sport all’aria aperta – ha proseguito il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – insieme all’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti e al nostro Ufficio Ambiente abbiamo lavorato affinché Parco Vannini possa diventare sempre più un punto di riferimento per tutti. Non mi resta altro dunque che invitare le famiglie all’inaugurazione di sabato!”.

“L’inaugurazione di domani avverrà alla presenza dei genitori di Marco Vannini, a cui nel 2019 abbiamo voluto intitolare questo parco. Siamo contenti che quest’area sia diventata un vero e proprio luogo di aggregazione per grandi e bambini, un simbolo vivo della memoria di Marco Vannini, affinché il suo ricordo continui a ispirare valori di giustizia e comunità. Con l’occasione, nell’invitare la cittadinanza all’iniziativa, ringrazio l’assessore Appetiti, tutto l’ufficio Ambiente e l’ex funzionaria architetto Daniela Petrone per il contributo dato nel rendere ancora più bella e fruibile questa area verde della nostra città,” dichiara il Sindaco Gubetti”.