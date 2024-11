Pas Civitavecchia, il grazie dei dipendenti a Musolino: "Grazie per l'accordo di Secondo Livello" • Terzo Binario News

“Egregio Presidente Musolino,

Con la presente, desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento per la Sua competenza e disponibilità dimostrate nel dialogo con la Port Authority Security, che culmineranno nella firma dell’accordo di contrattazione di secondo livello.

Negli ultimi mesi, abbiamo affrontato diverse problematiche legate alla scadenza della convenzione pubblica che affida i servizi di sicurezza del porto alla Port Authority Security (PAS). La situazione è stata ulteriormente complicata dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) scaduto da anni e da una trattativa integrativa bloccata da continui rinvii.

Siamo contenti che abbia puntato su di noi e sulla nostra società quando, a dicembre, ha deciso di rinnovare la convenzione in scadenza, scegliendo di essere la Sua punta di diamante. Questa decisione ha stabilizzato molte famiglie di Civitavecchia e permetterà, nel triennio 2024-2026, di salvaguardare i posti di lavoro già esistenti e di creare ulteriori opportunità occupazionali.

Le Sue competenze in diritto marittimo e commerciale internazionale, unite alla Sua esperienza pratica, hanno contribuito a rafforzare la posizione del porto a livello globale.

L’accordo di secondo livello rappresenta un passo avanti cruciale per la sostenibilità e la crescita del porto di Civitavecchia, promuovendo un ambiente di lavoro più stabile e produttivo. Lei, Presidente Musolino, ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo aperto e costruttivo con tutte le parti sociali interessate per raggiungere obiettivi comuni e migliorare continuamente le operazioni portuali. Speriamo che a breve questo accada perché sicuri del Suo impegno e di quello dell’amministratore Renato Calabrese.

Il futuro raggiungimento di questo accordo, grazie anche agli spunti e alle sollecitazioni da Lei offerte nel gestire queste negoziazioni, è un chiaro segnale che persone attente al lavoro, alla sicurezza e con visione strategica sono indispensabili e funzionali allo sviluppo del porto. Pertanto, auspichiamo che anche per i prossimi quattro anni potrà essere Lei alla guida del porto di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

RingraziandoLa ancora una volta per il Suo impegno e la Sua dedizione, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore collaborazione. Ci discostiamo come lavoratori da polemiche che esulano il nostro lavoro e la nostra volontà di continuare a lavorare per la Port Authority Security.

Distinti saluti”

I Lavoratori della PAS