Lo sport di Ladispoli portato in Regione • Terzo Binario News

Lo sport di Ladispoli arriva sul tavolo dell’assessore allo sport della Regione Lazio, Elena Palazzo

“Si trattato di un incontro importante per porre l’attenzione sul presente e futuro dello sport nella nostra città”.

Con queste parole il consigliere delegato ai rapporti con le Federazioni e Enti sportivi, Stefano Fierli, ha commentato l’esito dell’incontro che si è svolto presso gli uffici della Giunta regionale con l’assessore regionale allo Sport, Elena Palazzo.

“L’incontro – ha proseguito Fierli – era stato richiesto da me, a nome dell’Amministrazione comunale, per portare sul tavolo dell’assessore regionale tutte le problematiche inerenti questo settore e cercare eventuali soluzioni. Ladispoli è una città in grande crescita sportiva, la nostra comunità risponde bene alla voglia di fare sport grazie all’ottimo lavoro delle associazioni e società. L’impiantistica sportiva vuole riuscire ad accogliere sempre più le richieste degli utenti. Proprio per questo motivo è necessaria maggiore comunicazione con la Regione Lazio. L’assessore Palazzo ha recepito pienamente le esigenze della nostra città che attende finanziamenti per l’impiantistica sportiva. L’obiettivo di questa Amministrazione comunale è quello di rendere Ladispoli città dello sport”.lo sport