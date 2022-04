25 Aprile, il M5s Santa Marinella critica Tidei: "Omaggia le vittime della Resistenza invece dei caduti" - Terzo Binario News

“Saremmo curiosi di sapere se il Sindaco Pietro Tidei che firma questa dichiarazione l’abbia anche letta.

Sinceramente ci crea molta curiosità il riferimento all’alloro ” in memoria delle vittime della resistenza (fra l’altro avrebbe dovuto essere scritta con la R maiuscola )” laddove a memoria del popolo democratico che ha avuto caduti e martiri per la Libertà , le vittime sono “tra le file della Resistenza.

[VITTIMA]

a) Chi perisce in una sciagura, in una calamità, in seguito a gravi eventi o situazioni: le v. del terremoto; le v. dell’ultima guerra; le v. del terrorismo; le v. di un disastro ferroviario, di una sciagura aerea; morire vittima di una epidemia, di una grave infezione, della droga.

b) Chi soccombe all’altrui inganno e prepotenza, subendo una sopraffazione, un danno, o venendo comunque perseguitato e oppresso.

In pratica secondo questo manifesto la Resistenza è al pari del Covid, del nazismo, del terrorismo o della mafia che causa “vittime”.

No Sindaco la Resistenza ha avuto caduti e martiri per la Libertà di cui oggi tutti fruiamo e che permette a tanti di esternare pensieri come questo, ma non ha avuto vittime ed ha sconfitto il fascismo, nome che nemmeno viene menzionato in questa commemorazione alla santamarinellese conclusa in fascia tricolore e scarpe da ginnastica”.

Per conto del Movimento 5 stelle di Santa Marinella