Zls, Biazzo (Unindustria): "Misura fondamentale per la competitività della Regione" • Terzo Binario News

“L’approvazione della proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata nel Lazio era una di quelle misure che Unindustria da anni richiedeva e la sua approvazione da parte della Regione Lazio incontra la nostra grande soddisfazione” dichiara Giuseppe Biazzo, Presidente di Unindustria.

“La sua realizzazione è il risultato di un grande lavoro svolto insieme alla Regione Lazio e colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Rocca, l’Assessore Angelilli e l’Assessore Rinaldi che fin dal primo momento del loro insediamento hanno creduto fortemente nell’approvazione di uno strumento così importante per lo sviluppo competitivo e per l’attrazione degli investimenti della nostra Regione. La ZLS può costituire un altro tassello di politica industriale per lo sviluppo non solo delle aree portuali ma di tutti i nostri poli industriali attraverso importanti semplificazioni e strumenti di sostegno aggiuntivi agli investimenti delle imprese. Per il Sistema delle Imprese del Lazio rappresenta una svolta importante per rendere ancor più forte il sistema produttivo di tutti i territori della nostra Regione, soprattutto nel settore manifatturiero, dando un ulteriore slancio all’economia della nostra Regione che già rappresenta, col suo 11%, il secondo PIL del Paese. Lavoreremo con molta dedizione nel prossimo futuro per rendere questa ZLS sempre più coerente con le attese dei territori e delle imprese del Lazio.

Come Unindustria confidiamo perciò fortemente che la proposta venga approvata quanto prima dal Consiglio dei Ministri.”