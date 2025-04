Aprile a Civitavecchia con Processione e Santa Fermina • Terzo Binario News

Nel mese di aprile, la città di Civitavecchia si prepara a celebrare con grande partecipazione i tradizionali festeggiamenti in onore di Santa Fermina, Patrona della città e Protettrice dei Naviganti. Le celebrazioni, che hanno una lunga e affascinante tradizione marinara, raggiungeranno il loro culmine il 28 aprile 2025, giornata dedicata alla Santa Patrona.

La Festa di Santa Fermina, che celebra la patrona della città, e la Processione del Venerdì̀ Santo, che ripropone la Passione di Cristo, sono eventi religiosi di grande importanza per la comunità̀ locale. Questi vengono percepiti come momenti di fede e di riflessione, ma anche e soprattutto come occasioni per conoscere più̀ da vicino tradizioni di Civitavecchia che affondano le radici in secoli di storia.

Gli eventi, organizzati con il supporto del “Comitato Diocesano Patrona Santa Fermina” e della “Confraternita del Gonfalone”, rappresentano un’opportunità unica per vivere il profondo legame culturale che unisce la comunità di Civitavecchia a questa antichissima festività.

“L’iniziativa, testimone dell’impegno dell’Amministrazione Comunale per il mantenimento delle tradizioni cittadine, rappresenterà non solo un momento di celebrazione religiosa e culturale, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame di comunità e valorizzare anche la tradizione marittima che da sempre contraddistingue Civitavecchia.”, spiega l’Assessore al Turismo Piero Alessi.

Inoltre l’Amministrazione comunale intende sottolineare che i costi per la realizzazione delle stesse celebrazioni sono stati sostenuti solo parzialmente dal Comune. A questo proposito, cogliamo l’occasione per invitare la cittadinanza ad una partecipazione attiva affinché sia garantito il massimo successo dell’iniziativa.