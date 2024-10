Spreco alimentare, l'Auser Cerveteri apprezza l'iniziativa • Terzo Binario News

“I ringraziamenti sono d’obbligo per un pomeriggio ricco di informazioni, spunti e di idee sullo spreco alimentare e sulla corretta alimentazione, arricchito dalla presenza dell’ assessore Francesca Romana Appetiti in apertura dei lavori e del sindaco Elena Gubetti per le conclusioni.

Un ringraziamento particolare al dr. Daniele Segnini per la sua esposizione chiara, ricca di informazioni e spunti di riflessione.

Con Lalla Enea del Centro Solidarietà di Cerveteri siamo entrati in contatto con la realtà locale e comprese le difficoltà del nostro territorio. Appuntamento con tutti alla raccolta alimentare del 16 novembre presso i supermercati di Cerveteri e Ladispoli alla quale parteciperanno anche i volontari Auser Civitavecchia gruppo Cerveteri Ladispoli. L’int. Leda Bressanello di Scuolambiente RomaNord ci ha esposto il lavoro svolto nelle scuole dall’ associazione, per rendere i giovani studenti, cittadini più consapevoli per il futuro”.

Auser Cerveteri