Beccato con 300 grammi di coca e materiale per il confenzionamento nel b&b.

Per questo il 30 marzo scorso è stato arrestato un 36enne civitavecchiese in flagranza di reato e già gravato di diversi precedenti per minacce, persecuzioni, spaccio ed estorsione.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati bilancini di precisione e denaro per circa 2mila euro.

Il pm per lui ha disposto gli arresti domiciliari.