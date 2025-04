L'8 aprile consiglio a Ladispoli sulla scuola in project financing e piano degli arenili • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata in seduta pubblica la massima assise civica di Ladispoli, in prima convocazione il giorno 8 aprile 2025 alle ore 18:00 e in seconda convocazione alle ore 18:30 presso la sede municipale, in piazza Giovanni Falcone. All’ordine del giorno:

1- Proposta di partenariato pubblico privato per la realizzazione, gestione funzionale ed economica di un nuovo plesso scolastico – Approvazione relazione art. 193 c.2 e art.175 c.2 d.lgs. n. 36/2023 (ante dlgs 209/2024) – Dichiarazione di pubblico interesse e inserimento del progetto negli strumenti di programmazione dell’Ente.

2- Piano utilizzazione arenili – Adozione.