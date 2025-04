Maltratta la madre, 51enne arrestato dai Carabinieri a Fiumicino • Terzo Binario News

Il lavoro dei militari dell’Arma sul Litorale conta 3 arresti e 7 denunce totali

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno dato corso a un importante servizio straordinario di controllo del territorio – effettuato nelle aree di maggiore afflusso di persone – finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti ed alle ipotesi di degrado urbano e di illegalità.

Ad esito delle attività tre persone sono state arrestate e 7 denunciate.

I Carabinieri hanno arrestato un 51enne romano, già gravato dall’ordine di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla vittima e del divieto di dimora nel comune di Fiumicino, in esecuzione dell’ordinanza di sostituzione delle misure in atto con quella della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Civitavecchia. Il provvedimento, che aggrava le precedenti misure, è stato emesso a seguito delle violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti nei confronti della madre.

In manette anche un 36enne romeno che, a seguito di un controllo sulla pubblica via, è risultato gravato da ordinanza di custodia cautelare per i reati di lesioni personali aggravate e maltrattamenti contro familiari, per i quali dovrà scontare una pena definitiva di 2 anni e 6 mesi di reclusione.

I Carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà 3 persone per detenzione di sostanze stupefacenti e 4 per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In totale sono state identificate 334 persone (di cui 50 stranieri e 87 gravati da precedenti) e sono stati controllati 149 autoveicoli.

Sono state elevate 13 sanzioni al Codice della Strada per un totale di 1.400 euro e ritirate anche 2 patenti di guida (una per rifiuto a sottoporsi ad alcooltest per guida sotto l’influenza di alcool e una per uso personale di sostanze stupefacente).

Sempre nel corso dei controlli, un uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore nell’area di un centro commerciale di Fiumicino.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia, invece, hanno arrestato un 17enne romano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Impegnati nel quotidiano controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato il ragazzo in atteggiamento sospetto in località “Giardino di Roma” e hanno deciso di approfondire i controlli ed eseguire una perquisizione.

I Carabinieri hanno rinvenuto 32 g di hashish occultati negli indumenti intimi del giovane. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 250 g, materiale per il confezionamento e la pesatura e 2.490 euro, ritenuti provento di illecita attività di spaccio. Il minore è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Infine, i Carabinieri sono state segnalate amministrativamente 13 persone per uso di stupefacenti, sequestrando, complessivamente, 21 g di hashish, 5 g di cocaina, 3 g di marijuana e alcune dosi di crack.