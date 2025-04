Completata la rimozione dei rifiuti e la bonifica della Via Settevene Palo Nuova che collega Cerveteri a Bracciano • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Finalmente può essere definita come una strada degna di una società civile”. L’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi: “Prossimo passo il posizionamento delle foto-trappole, ottenuti da Città Metropolitana 20mila euro”

“Oggi la Settevene Palo Nuova, strada di competenza di Città Metropolitana di Roma Capitale che collega Cerveteri a Bracciano ha un volto nuovo, può essere finalmente definita una strada degna di una società civile. Si sono infatti conclusi da alcune settimane i lavori di rimozione delle discariche abusive che da troppo tempo macchiavano vergognosamente questa strada: un intervento che sebbene abbia avuto una durata relativamente breve da un punto di vista pratico, ha necessitato di un iter burocratico e amministrativo lungo e complesso. Ora, grazie alla Convenzione ex art.15 della Legge 241/1990 stipulata tra il nostro Comune e l’Ente proprietario della strada nel dicembre scorso, una firma sulla quale ho lavorato moltissimo insieme ai nostri Uffici, siamo giunti ad un accordo tra le parti ma soprattutto alla risoluzione del problema. Ora confidiamo nella sensibilità e nel buon senso delle persone: la Settevene Palo Nuova non è la discarica personale di chi non vuole rispettare la città e le regole di igiene urbana!”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che aggiunge:

“Più dettagliatamente – prosegue il Sindaco di Cerveteri Gubetti – il protocollo che è stato siglato individua le attività per ciascuno dei due Enti, ovvero il nostro e Città Metropolitana: bonificare, trasportare e smaltire i rifiuti abbandonati, attività i cui costi ricadranno comunque e sempre su tutti noi cittadini. La rimozione e il trasporto rifiuti sarà a carico di Città Metropolitana mentre lo smaltimento sarà a carico del nostro Comune. Un’attività importante ma anche dispendiosa, per la quale ovviamente sia noi che loro abbiamo dovuto stanziare appositi fondi a bilancio. Bonificare le discariche abusive in strade come la Settevene Palo Nuova era un impegno preciso che mi sono presa con tanti cittadini e che ora ha trovato una soluzione: ma come sempre, per una città e un territorio più pulito, è importante che ci sia la collaborazione da parte di tutti, cittadinanza in primis”.

Commenta la conclusione dei lavori di rimozione dei rifiuti anche Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Questo è un primo, seppur importantissimo, passo per il nostro territorio. Come amministratori per troppo tempo ci siamo trovati nella situazione di non poter intervenire in maniera diretta a seguito delle giuste rimostranze dei cittadini sulle infinite e vergognose discariche abusive che quotidianamente sorgevano lungo la Settevene Palo Nuova che unisce la nostra città a Bracciano. Ora completeremo il lavoro con maggiori controlli e con l’installazione di foto-trappole, che peraltro attiveremo grazie ad uno stanziamento di risorse da Città Metropolitana pari a 20mila euro. La conclusione dei lavori di bonifica della Settevene Palo Nuova è sicuramente un fattore importante: il lavoro di tutti ora, sia nostro come amministratori sia dei cittadini, è far sì che rimanga pulita sempre. Con l’occasione, rivolgo un ringraziamento al personale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Cerveteri che ha seguito tutto l’iter ed a Città Metropolitana che, ci tengo a ricordare, si é fatta carico delle spese per la rimozione delle discariche e con cui, in ogni caso, è stato fatto un ottimo lavoro di squadra fino a giungere alla risoluzione di una problematica che, fino a poco tempo fa, sembrava impossibile da risolvere”.