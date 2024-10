M5s Cerveteri: "Ancora montagne di immondizia sulla Settevene nonostante gli annunci" • Terzo Binario News

“Ad un mese dall’annuncio, vanaglorioso, di un consigliere comunale di opposizione, rafforzato da un susseguente articolo della sindaca Gubetti datato 17 sett. u.s., segnaliamo, per l’ennesima volta, l’ingombrante montagna d’immondizia, sulla via Settevene Palo Nuova, che cresce a dismisura e giace indisturbata.

Conseguenza di tale inerzia, la proliferazione di altri siti di accumulo di rifiuti abbandonati.

Come già evidenziato nell’esposto del Gruppo Territoriale del M5S 2050 Cerveteri, datato 21 dicembre 2023, senza alcun cenno di riscontro da parte delle autorità in indirizzo, quali sindaci di Cerveteri, Bracciano e Città Metropolitana, si pone l’accento sul degrado ambientale che si viene a creare per la presenza di animali selvatici attirati dai rifiuti, sparsi dagli stessi sulla sede stradale e costituenti quindi un serio pericolo per gli automobilisti.

Segnaliamo, inoltre, che tale condotta può configurare un illecito punibile si sensi dell’art. 192 del DL 3 Aprile 2006.

Riteniamo che sia ormai ora di intervenire con la massima urgenza, senza ulteriori proclami che hanno, visto i risultati fino ad oggi ottenuti, esclusivamente scopi propagandistici!”

Il Rappresentante GT M5S Cerveteri

Attilio Di Maio