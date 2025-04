"Via Capri a Ladispoli è un disastro da mesi, ma l'importante è la Sagra" • Terzo Binario News

Lo sfogo di un cittadino che evidenzia le problematiche della zona

“Mentre ci si prepara a fare il lifting al centro della città per la Sagra del Carciofo, ci si prepara a ricevere una cantante di fama nazionale, si discute se spostare il mercato ortofrutticolo (che comunque versa in condizioni igienico sanitarie pessime, senza nessuna tutela per gli operatori agricoli esposti a tutte le intemperie come vento, pioggia, freddo e caldo), pista ciclabile disegnata come un elettrocardiogramma, ed altro ancora, vorrei segnalare lo stato di abbandono delle vie semi-centrali come ad esempio via Capri.

Le buche in strada, provocate soprattutto dai lavoratori per la fibra mai ripristinati, i marciapiedi, completamente coperti dalla vegetazione dove solo Tarzan potrebbe trovarsi bene, la sporcizia, i parcheggi delle auto in strada senza alcun rispetto dei cancelli pedonali e dei passi carrabili carrabili, e tanto altro. Però l’importante è la Sagra”!

Lettera firmata