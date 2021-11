Zito sposa il Jova Beach Party 2022: “Evento importante per Cerveteri” - Terzo Binario News

L’ex vicesindaco cerite e candidato segretario Pd festeggia per il ritorno a Campo di Mare del concerto

Non si ferma a Cerveteri l’entusiasmo per il ritorno sulla spiaggia di Campo di Mare di Lorenzo Jovanotti con la seconda edizione del Jova Beach Party.

Un ritorno voluto fortemente dal sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, ora in corsa per lo scranno nella vicina Ladispoli, ma che richiama l’interesse e il commento anche da chi è stato dentro l’interno dell’esecutivo etrusco, come Giuseppe Zito, ex Vicesindaco e Segretario PD in pectore (congresso fissato per il 5 dicembre), che attraverso un post social esprime il suo parere sul ritorno del cantante toscano.

Zito, impegnato sulle questioni comunali tecniche come il bilancio o le opere pubbliche scrive: “Continuo a leggere commenti di contrarietà alla seconda edizione del Jova Beach Party. Vorrei invece ribadire l’importanza che tale evento avrà per il territorio. Non solo per l’evento in se e la visibilità di cui potremo godere per qualche giorno” dichiara.

“Penso invece a quello che potrà significare per il futuro. Non sono moltissimi i luoghi che si prestano ai grandi eventi e questa potrebbe essere l’opportunità per essere presi in considerazione per altro” aggiunge l’ex vicesindaco.

“Infine Cerveteri, e Campo di Mare in primis, hanno bisogno di imprenditori pronti ad investire. Sono anni che parliamo di accoglienza e di turismo ma imprenditori locali che hanno investito su questi settori sono davvero pochi, rare eccezioni. Essere un luogo attrattivo di grandi eventi, essere un luogo riconosciuto, significa attrarre anche nuovi investitori che possano accompagnare lo sviluppo della nostra frazione marina già oggetto di un piano di recupero, o sostenere altre iniziative altrettanto importanti per la città”.