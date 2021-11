Stasera alla finalissima di Tu sì que vales tutti a tifare e votare le ballerine di Ladispoli e Cerveteri - Terzo Binario News

Questa sera , in diretta la finalissima di “Tu sì que vales”, un programma decisamente di successo del palinsesto di Canale 5 edizione 2021. Ultima puntata dello show che mette in mostra talenti provenienti da tutto il mondo ,nella quale sara’ decretato il vincitore edizione 2021. Grande attesa nella scuola etrusca che vede la partecipazione delle danzatrici maggiorenni dei corsi Elegant Tribe e Etruria Dance Company , inserite nel gruppo preparato dal ballerino e coreografo francese Sadek, con la coreografia “GEOMETRIE VARIABLE” . “Il gruppo che ha unito ballerine di Ladispoli e Roma alle danzatrici della scuola etrusca ASD DIMENSIONE DANZA 2000, rappresentanti decisamente la maggioranza, è rafforzato con danzatrici e danzatori della scuola ESCHILO di Roma, diretta dal prestigioso maestro Daniele Baldi, che collabora insieme a Paola Tricelli, nella scuola cerite di Alessandra Ceripa . Sadek ha voluto le ragazze al lavoro , per le prove per tre giorni consecutivi ; un lavoro decisamente impegnativo per il corpo di ballo per arrivare a quella perfezione che una finale di tale portata impone, considerando che tra le dieci finaliste talentuose esibizioni, arrivate da tutto il mondo la danza è rappresentata solo dalla coreografia di Sadek e questo è grande motivo di orgoglio per chi si dedica con grande passione a questa arte. .

Alessandra Ceripa commenta con soddisfazione: “Confermo quello che ho detto alle mie ragazze all’inizio di questa bellissima esperienza. Doveva essere affrontata come tutte quelle affrontate in questi 21 anni di attività . Proprio per la qualità e il prestigio sia del palcoscenico che dei personaggi , l’obbiettivo principale rimane arricchire la formazione, la crescita, il tutto unito ad un sano divertimento. A tutte loro un ringraziamento sia per il comportamento di massima educazione , riferitomi dalla redazione e per la commozione che mi hanno generato e questa sera naturalmente mi unirò a tutti coloro che con il loro voto vorranno premiarle”.

RICORDIAMO CHE SI VOTA DURANTE LA TRASMISSIONE INVIANDO UN SMS, PROCEDURA CHE VERRA’ RICORDATA CONTINUAMENTE DAI PRESTIGIOSI CONDUTTORI.