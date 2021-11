Zingaretti massacra i No-Vax: “certi sono da Trattamento Sanitario Obbligatorio” - Terzo Binario News

Il Presidente della Regione Lazio duro contro i contrari alla campagna vaccinale

Dichiarazioni forti ieri sera a “DiMartedì” su LA 7 da parte di Nicola Zingaretti, Governatore della Regione Lazio.

“Alcuni NO VAX sono da TSO, dei privilegiati. Possono andare in giro perché noi ci siamo vaccinati”, ha commentato il titolare della Pisana ospite del programma condotto da Giovanni Floris.

Non è nuovo Zingaretti esprimersi in maniera forte contro il popolo no – vax.

Il Lazio infatti è calcoli alla mano una delle Regioni con il maggior numero di immunizzati totali, merito di un sistema che obiettivamente ha funzionato e continua a funzionare, così come dimostra anche l’andamento dell’inoculazione delle terze dosi di vaccino.

Una dichiarazione che cade proprio nel giorno in cui la Regione Lazio, in linea con la nuova circolare ministeriale, ha comunicato come sia possibile prenotare la dose booster a distanza di 150giorni dalla precedente somministrazione. Chi ha già una prenotazione a 180 giorni può utilizzare la modalità di cambio online.