Contro gli aumenti dei pedaggi autostradali la Califano solidale con i Sindaci - Terzo Binario News

“L’aumento dei pedaggi su A24 e A25 è improponibile. Non si può pensare di far ricadere su famiglie e lavoratori, già fiaccati da una crisi economica importante, i costi di ammodernamento dell’autostrada. Parliamo, peraltro, di tariffe già molto elevate, più volte ritoccate in questi ultimi anni, che non hanno alcun fondamento. Soprattutto oggi con l’Italia che tenta di rialzarsi”.

Lo dichiarano la consigliera regionale e vicepresidente della XII commissione Michela Califano e i sindaci di Arcinazzo Romano, Luca Marocchi, di Cerreto Laziale, Gina Panci e di Rocca Santo Stefano, Sandro Runieri a margine della manifestazione che si sta tenendo nel piazzale antistante il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“L’ennesimo aumento della tratta – spiegano – avrebbe conseguenze nefaste su migliaia di cittadini che non hanno nemmeno un’alternativa su ‘ferro’. Una imposizione bella e buona da parte dell’ente. Chiediamo quindi al Governo l’immediato blocco dei pedaggi e un tavolo tecnico con ‘Strada dei Parchi’ per ridefinire i criteri di gestione di un’arteria centrale per il sistema di mobilità di Lazio e Abruzzo”.