XV Campionati della Cultura e del Talento, le finali portano a Tolfa centinaia di giovani dalle scuole di tutta Italia • Terzo Binario News

Come ormai avviene da molte primavere, le strade di Tolfa si sono affollate di centinaia di ragazzi.

Si sono infatti aperte ieri le finali della XV edizione dei Campionati della Cultura e del Talento, il concorso nazionale per scuole secondarie provenienti da tutta Italia, dal Friuli alla Sicilia. Sono 40 le squadre che si affronteranno in prove di cultura e talenti artistici, ma anche in opere di fotografia dal tema “Luce soffusa” che ritrarrà Tolfa, creazione di cortometraggi e una staffetta culturale.

La cerimonia di apertura di ieri ha visto la sfilata delle squadre, con relativi gonfaloni per le vie del paese, accompagnati dalla Banda Giuseppe Verdi di Tolfa. Sul palco, saluti istituzionali della sindaca, del.presidente onorario on. Alessandro Battilocchio, dell’ideatore Daniele Ceccarelli e del presidente Luigi di Martino e poi via alle estrazioni per le prove della staffetta culturale che si è tenuta questa mattina in piazza Vittorio Veneto.

Stasera il teatro Claudio ospiterà le proiezioni del cortometraggio, mentre a partire da domani in contemporanea si terranno al teatro le prove di talento e nella sala convegni del Polo Culturale quelle di Cultura, dal titolo “Parlateci di…” .

Domenica pomeriggio la chiusura, con la cerimonia di premiazione dei migliori sei studenti in squadra che andranno in viaggio studi a Malta, grazie al gemellaggio del Comune tolfetano con la città di Ghajnsielem. Numerose le attività collaterali proposte: tra queste anche “Inscenare l’immagine” della fotografa Valentina Vannicola che da Tolfa ha portato la sua arte in giro per il mondo e, ultimamente, esposta al Maxxi di Roma.

“È sempre con grande gioia ed entusiasmo che accogliamo una manifestazione che ha il sapore della gioia, del coraggio, della fiducia nel futuro. Ragazzi che colorano il nostro paese di allegria e imparano a fare squadra e a misurarsi su dinamiche che vanno oltre quelle puramente didattiche. È una delle espressioni più belle che la nostra comunità vive” il commento della sindaca Stefania Bentivoglio, naturalente molto impegnata in questi giorni anche per accogliere al meglio il piccolo esercito di giovani, coi loro docenti accompagnatori, per i quali vanno reperiti alloggi in paese e nei dintorni.

“Sono onorato di poter inaugurare questa edizione dei Campionati della Cultura e del Talento a tema Unione europea, ufficialmente patrocinata dal Parlamento europeo in vista delle elezioni di giugno – dice il presidente Luigi De Martino -.

Quest’anno si propongono attività innovative, segnando una tappa importante nella storia dei Campionati, giunti ormai alla quindicesima edizione.

È ogni volta un enorme piacere poter svolgere il concorso nella città di Tolfa, che accoglie lo staff, i ragazzi e i professori a braccia aperte”.

Nella foto del titolo, il podio della Staffetta culturale disputatasi stamattina: 1 Senza troppe pretese; 2 Duc in altum; 3 I figli delle stelle.