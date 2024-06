Partita la seconda edizione di Asinitaly ad Allumiere • Terzo Binario News

Allumiere inaugura la stagione estiva con l’evento di carattere nazionale “Asinitaly”, quest’anno con la novità del primo Festival del Folklore (iniziativa finanziata da Lazio Crea, Regione Lazio) nei giorni di Sabato 15 Giugno e Domenica 16.

L’intero paese sarà completamento adibito a festa, riconfermando la mostra espositiva asinina (e non) come fulcro principale della Piazza della Repubblica, con presenti anche un’area giochi per bambini ed esclusivi mercatini artigianali tra cui aziende cosmetiche nature con prodotti a base di Latte d’Asina.

Nella giornata di Sabato, alle ore 13.00, sarà possibile fare una “passeggiata a passo d’asino” con visita guidata al Monumento naturale “il Faggeto” (compresa una esclusiva merenda) ed a seguire visita al MAK di Allumiere.

Tutto a cura di Voglia di Arte e Country Food. Dopodiché dalle ore 16.30 ci sarà l’apertura degli stand enogastromici a km 0, i mercatini artigianali e la particolare presentazione dell’Amaro Gnorante, un singolare liquore amaro non adatto ai deboli di stomaco!

Alle ore 17.00 inizierà la parata del “FESTIVAL DEL FOLKLORE” per le vie del paese con presenti le bande musica degli Amici delle Musica e AgapiaFolk, seguite dalle Contrade di Allumiere con i loro Sbandieratori , Tamburini e Dame.

A seguire il corteo sarà il tremendo Diavolo di Tufara, pronto a scacciare e terrorizzare i demoni del luogo, seguiranno poi i Saluti Istituzionali con le delegazioni.

Alle 19.00 ci sarà l’esclusiva Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli in parata per le vie del paese per poi seguire lo spettacolo “Viaggio nella Mente dell’Asino” a cura di Lisa Mabiloa.

Alle ore 19.45 comparirà di nuovo lo spettrale diavolo con il suo Spettacolo ‘La Pantomima del Diavolo di Tufara’, “il processo al carnevale”.

Ovviamente oltre ai numerosi bar, ristoranti e pizzerie sarà presente un autentico Street Food lungo le vie del paese.

Dopo aver cenato si potrà godere del bellissimo spettacolo musicale “La notte della Taranta e non solo” a cura di AgapiaFolk / La Ballarella alle ore 21.30 a cui seguirà un Dj Set per animare la notte più esclusiva di Allumiere.

Per la Domenica saranno previste, dalle 9.30, una rassegna dell’asino grigio viterbese a cura dell’ ANAREI ed il convegno “L’allevamento asinino: i punti di forza e le sue criticità”.

A creare la giusta dose di adrenalina ci penseranno, alle Ore 11.30, sbandieratori e tamburini di Canale Monterano per portarci alle ore 12.00 alla cerimonia dei fantini e sorteggio che si terrà nella storica Aula nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica.

Finiti tutti gli scongiuri dei partecipanti, alle ore 15.30 ci sarà l’apertura ufficiale della GIUBBA D’ITALIA a cura, di nuovo degli sbandieratori e tamburini di Casale Monterano. Finito lo spettacolo d’iniziazione, alle 16.00 al via la II edizione della GIUBBA D’ITALIA a cui seguirà la premiazione del vincitore con la consegna della mitica giubba.

Alle 19.30, in attesa della cena, si può rilassare godendosi lo spettacolo “Un Asino in Famiglia” a cura di Lisa Mabila.

Dopo essersi rifocillati grazie allo street food di nuovo presente per le vie, alle ore 21.00 impossibile perdersi lo spettacolo musicale Alpre Band

direttamente da Tali e Quali Show con Alessandro Prelli

15 e 16 Giugno, due appuntamenti immancabili, due giornate magiche fatte di Storia, Folklore, Cultura, Musica, Amore per la Natura e le sue Creature, di emozioni uniche…

Sabato e Domenica vi aspettiamo ad ALLUMIERE!!!

In occasione della II Edizione di Asinitaly 2024 PER I GIORNI SABATO 15 GIUGNO E DOMENICA 16 GIUGNO 2024

E’ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA

➢ Parte di Piazza della Repubblica dal civ. 9 al civ. 20 dalle ore 7,00 di venerdì 14 Giugno 2024 fino a fine manifestazione;

➢ Parte di Piazza della Repubblica, dal civico n°44 al civico n°46, dalle ore 7,00 del giorno di Sabato 15 Giugno fino a fine manifestazione;

➢ Tutta Via Roma, dalle ore 7,00 del giorno di Sabato 15 Giugno fino a fine manifestazione;

➢ Piazza F. Turati, dall’ incrocio di Via delle Cascine fino all’ incrocio di Via Civitavecchia, dalle ore 7,00 del giorno di Sabato 15 Giugno fino a fine manifestazione;

➢ Piazza F. Turati, dal civico n° 23 al civico n° 29, dalle ore 7,00 del giorno di Sabato 15 Giugno

fino a fine manifestazione;

➢ Su ambi i lati di tutto Viale Garibaldi, dalle ore 14,00 del giorno di Sabato 15 Giugno fino a fine

manifestazione;

➢ su Viale Garibaldi, a fianco della “Fontana Leggera”(nello spazio adiacente ai parcheggi riservati

ai veicoli dei Carabinieri) e nello spazio soprastante “Fontana Leggera” (lungo tutto il lato del muro), nello spazio compreso tra il civico 77 ed il civico 83 e nello spazio tra gli alberi siti di fronte ai civici suddetti, dalle ore 14,00 del giorno di Sabato 15 Giugno fino a fine manifestazione;

➢ su Via Francesco Basoli fino all’incrocio con la strada Provinciale “Braccianese Claudia” dalle ore 14,00 di Sabato 15 Giugno fino a fine manifestazione;

E’ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO

➢ su Via Nuova dalle ore 10,00 del giorno di Sabato 15 Giugno fino a fine manifestazione;

➢ su Via delle Cascine dalle ore 15,00 del giorno di Sabato 15 Giugno fino a fine manifestazione Per Localita’ Bolzella il transito in entrata è consentito da Piazza della Repubblica / Via Isonzo, mentre quello in uscita è consentito SOLO da Via Bandita dei Buoi.

Ordinanza n. 85 del 11/06/2024