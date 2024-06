Fiamme al Collatino: malfunzionamento impianto elettrico dello scooter provoca incendio, un intossicato • Terzo Binario News

Scooter bruciati. Un rogo – secondo le prime informazioni raccolte – alle 17 di oggi, scaturito per cause accidentali, legate al malfunzionamento dell’impianto elettrico di uno dei motocicli coinvolti.

Il tutto avviene in zona Collatino, tra via Latisana e via Faedis. Il genero 39enne del proprietario del mezzo da cui ( si è propagato il principio di incendio (parte anteriore), tenta di spegnere le fiamme ma resta intossicato: per questo è trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I.

L’incendio coinvolge scooter e alcuni veicoli parcheggiati. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina e della Compagnia di Roma Piazza Dante, che circoscrivono la zona ed evitano il transito dei veicoli. Ai Vigili del fuoco il compito delle operazioni di spegnimento. intervenuti .